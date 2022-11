El Reus Cultura Contemporània, l’etiqueta que serveix per denominar la programació estable de música en viu de l’Associació Cultural Anima’t amb el suport de l’Ajuntament de Reus, es consolida amb la tercera temporada, la primera que anirà d’octubre a abril, acabada la pandèmia. L’RCC ja forma part de l’aposta cultural de la ciutat de Reus i es converteix, amb aquesta tercera temporada, en la programació estable de música de la ciutat que complementa la resta de propostes musicals i culturals de la capital del Baix Camp. Comptarà amb més de 25 actuacions ampliant espais: Jardí de la casa Rull, Absenta, Lo Submarino, El Racó de La Palma; i lligams amb entitats locals com La Bullanga. Us presentem en aquest programa la primera part de la tercera temporada. De l’octubre al desembre comptarem amb artistes del Camp de Tarragona: Incendi, Manguata i Espaldamaceta; nacionals: Lenand, Valentina and The Electric Post, L’Hereu Escampa, Sandré, Sergi Estella, Ceaxe i Filipin Yess; de la resta de l’estat: Bronquio, Venturi, Miquel Serra, Streetwise i Laura Sam y Juan Escribano; i amb una perla vinguda des del Canadà: Barzin. Per l’RCC hi han passat: El Petit de Cal Eril, Anna Andreu, ROJUU, Chaqueta de Chándal, SIMONA, Germà Aire, Maria Hein i Chill Mafia entre d’altres. L’RCC vetlla per a dotar la ciutat de Reus d’una programació estable de música contemporània que permet normalitzar el consum cultural al Camp de Tarragona. Aquest projecte és possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. També gràcies al nostre patrocinador principal, Estrella Damm. Així com la resta d’agents locals que hi col·laboren, als espais citats cal sumar-hi el 3de9 i el Bar Campus. Més informació de les edicions del RCC