¡Amigos! ¡Este 31 de octubre no se pierdan nuestra GRAN FIESTA DEL DIA DE MUERTOS! ¡Celebremos el día de los fieles difuntos en Barcelona con tequila, micheladas, mezcal, margaritas, música mexa y mucho desmadre! 😏 Les esperamos de 23h a 06h en The club M7, Carrer Mèxic 7 Pl Espanya. Toda la info a continuación 👀👇



🔈 ¡Música a cargo de Sonido Alpaca, Radio Otorongo y Dj Goodmán con la mejor selección de cumbia, salsa, reggaeton, banda, rock mexa y mucho más!



💀 Una botella de mezcal de regalo para la mejor catrina de la fiesta cortesía de Picaflor Mezcal y Enmezcalarte

🛒 Ya puedes pillar tu entrada anticipada en Xceed - Live the Night

https://xceed.me/es/events/barcelona/77643/gran-fiesta-mexicana-del-dia-de-muertos-xantolo



🚨 Evento de Facebook

https://www.facebook.com/events/436760803862064/



☎ Info y reservas via Whatsapp +34-692067889



😍 Gracias a nuestros colaboradores:

Mexcat Barcelona

Picaflor Mezcal

La Güerita Mexicana



Artwork by Leggo Work