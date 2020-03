¡SON LITTLE presentarà a Barcelona "Aloha", el seu nou àlbum editat per Anti-Records!





"Desde Philadelphia trae Son Little su rhythm and blues pegajoso. Partiendo de la tradición sin tener miedo a los sonidos contemporáneos Son Little ha colaborado con artistas de la talla de Mavis Staples o The Roots. No en vano sus discos son editados por Anti-Records, todo un ejemplo de cómo combinar con gusto tradición y modernidad."