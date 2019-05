Música dels s. XX i XXI interpretada per grans músics



Dirigit per Miquel Ángel Sanz



El grup instrumental Sitges 94 va néixer a través d’una iniciativa del compositor Albert Sardà durant el IV Curs de Música del Segle XX celebrat a Sitges l’any 1994, raó per la qual té aquest nom. Aquest grup està format per joves intèrprets de gran projecció, amb la principal intenció d’introduir-los en la música del nostre temps. Per a l’ocasió interpretaran obres de Jordi Sansa, Jesús Rodríguez-Picó o Ignasi-Xavier Adiego.



conductor’s hand on a black background

Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 20 de maig, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://bit.ly/2URCESz (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada