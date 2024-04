Tercer concert de la tercera edició Cicle Atensa't. Una aposta de l'Ateneu Santfeliuenc per atraure públic jove a l'entitat.



Divendres 22 de març - Maio + Dan Peralbo i el Comboi



Divendres 19 abril - Al·lèrgiques al Pol·len + Guineu



Divendres 3 de maig - Maria Jaume + Selva Nua





Obertura portes 21:30h

Inici concerts 22h



SELVA NUA Sonoritat pop amb influències soul i picades d’ullet a la música lo-fi, lletres introspectives i evocadores, melodies singulars, diferents i sorprenents, sintetitzadors nostàlgics, guitarres mesurades, línies de baix emblemàtiques i bateries tenaces… Aquests són els elements que caracteritzen el so de Selva Nua, banda lleidatana que debuta amb el seu disc “Momentani”. Una veritable glopada d’aire fresc per la nostra escena musical. Selva Nua són Joana Jové i Adrià Garcia.





MARIA JAUME Després de sorprendre amb “Fins a maig no revisc” (2020) i consolidar-se amb “Voltes i voltes” (2022), la mallorquina Maria Jaume confirma la seva translació a un pop cada vegada més electrònic, més ballable, més vital. Ja té la vista fixada al nou àlbum que arribarà a principis de 2024 i del que ha avançat singles com “Ressaca a sa platja” i “Xin xin i bye bye”.