Continuem amb les tardes de concerts amb els grups: Scandal Jackson i ErymFactory.

Scandal Jackson: Tornen desprès d’un any, 8 mesos, i 28 díes, Scandal Jackson tornen a l’escenari de la seva última actuació per iniciar una nova etapa. La banda del baix Llobregat va aprofitar l’obligatoria aturada pandèmica per composa nou material y pulir el mes clàssic. Nicky, Fredi, Juan, Germán y Adrià es moren de ganes de fer vibrar de nou al públic amb el seu Rock'n'Roll y tocar en la seva totalitat “Malnombre”, l’ àlbum que no van poder presentar l’any passat com es mereixia.



ErymFactory: Grup Format per músics de la Factoria Musical, fan rock amb temes propis recuperats de diferents bandes de Cornellà com “Satán”