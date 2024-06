Sara Roy és cantant i compositora i porta des dels dotze anys en el món de la música. Durant la seva adolescència va formar part del grup de música infantil Macedònia i més endavant va participar en el reconegut concurs "Factor X España" amb el grup Noah. A més, des dels quinze anys ha compost i tocat els seus propis temes i el 2021 va publicar el seu primer treball discogràfic, (A)MAR, un disc d'onze cançons on Roy s'ha volgut mostrar de totes les maneres, amb cançons més potents i alegres com "Poetes" i "No em diguis que no", i d'altres de més íntimes i profundes com "Una vez más" i "Comptant les hores". Aquest 2024, Sara Roy està preparant el seu segon àlbum d’estudi, que veurà la llum a la tardor.