Un any després de la publicació del seu primer disc, Sara Roy ja s’ha fet un nom en el panorama musical català i és una de les propostes que més estan creixent a casa nostra. La manresana, que quan era adolescent va ser una de les veus de Macedònia, va presentar el seu projecte en solitari el 2021 amb (A)mar i des de llavors no ha parat de créixer. Ha estat doblement guardonada als Premis Enderrock 2022 -com a millor cançó d’autor i artista revelació-, la cançó «Tot és més fàcil» amb Miki Núñez suma gairebé 1 milió de reproduccions entre Spotify i Youtube i no para de sonar a totes les radiofórmules del país.