Volem acabar l'estiu amb bona música i ho farem en un entorn íntim i acollidor com ho és la plaça de l'Església de Bordils. Seran quatre nits de música amb unes actuacions properes i de petit format. Quatre concerts adaptats a la nova normalitat, amb aforament limitat i totes les mesures sanitàries. A més, aquest any incorporem una nova ubicació, el Parc Muriel Casals, on hi tindrà lloc el concert inaugural.



Entrada gratuïta. Aforament limitat.

Reserva la teva entrada per whatsapp al 651 38 58 17.