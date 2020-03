SAM LEWIS arriba per primer cop a Barcelona amb el seu nou disc acústic "SOLO".



"Con ricas voces conmovedoras, canciones bien elaboradas, country de raíces y soul de ojos azules, Sam Lewis está conectando los puntos. Ya sea con un cruce de géneros o cruzando líneas estatales ha reconstruido una historia que la gente necesita escuchar. El álbum debut de Sam Lewis "Waiting on you" recibió una muy buena crítica de la revista Mojo y apareció en la lista de los mejores álbumes de Telegraph del 2015.





Sam Lewis ha colaborado con grandes artistas, desde Leon Russell hasta The Wood Brothers. Chris Stapleton lo apodó como "un Townes Van Zandt moderno", y aunque a menudo lo etiquetan con alguna forma de la palabra "soulful" (algunos incluso han comparado su voz con la melaza) el estilo de Lewis se encuentra en una coyuntura de muchos géneros diferentes. Hay algo en la música de Sam Lewis que es indescriptiblemente diferente. ¡No te lo puedes perder!"