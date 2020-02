L’artista presenta part del seu últim treball, “Les crisàlides”. Un repertori de música original inspirat en dones de la història que van des de Safo fins l’actualitat. Una mirada que busca el desmuntatge del prejudici i l’estereotip de la figura de la dona.

Les crisàlides… amazones, recluses, reines, bruixes, escriptores, joglars, trobadores, místiques,

prostitutes, entre moltes altres dames, santes i pecadores… Una aposta per donar la veu a aquelles que sovint han estat invisibilitzades, silenciades i apartades.

Un recorregut on el ritme i la paraula s’entrelliguen creant un paisatge sonor molt especial, ple de suggeriments. El resultat és un joc sonor on apareixen característiques estilístiques molt diverses, on la complicitat entre els tres músics, fruit de la trajectòria compartint escenaris, els permet viatjar cap a destins inesperats.