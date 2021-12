Dissabte 18 de desembre a les 7 del vespre.



Entrades: www.entrapolis.com/entrades/rumbesia-carrer-dels-mercaders-14



La Rumbesia és un recital de poesia fusionat amb rumba, en el que es conjuguen poemes musicats especialment per aquest espectacle, així com versions de poemes ja musicats per altres músics, adaptats per aquesta actuació. Si cada poema el podem pintar amb un color, en aquest recital fem un passeig per diferents colors, des de la mort a la llibertat.

Cada poema comença per una anàlisi que traslladem al públic, de forma que el públic pugui fer una immersió en el poema i la interpretació. El recital és bidireccional: el ritme de la rumba permet aconseguir moure un dit, tot seguit un peu, i, sense adonar-te’n, ja hi ets dins.



El recital de poesia està format poemes adaptats a rumba, així com una revisió de cançons poètiques i adaptacions al català de clàssics. Els poemes que conformen l’espectacle són d’autors reconeguts com Joan Salvat Papasseit, Maria Mercè Marçal, Miquel Martí i Pol, Montserrat Abelló, Josep Maria de Segarra o Josep Carner.