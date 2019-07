LA SEVA LLUITA CONTRA LES INJUSTICIES SOCIALS I EL SEU TALENT INNAT FAN DE ROZALÉN UNA DE LES ARTISTES MÉS IMPORTANTS DE L’ESCENA MUSICAL ESTATAL



Amb tres discs d´estudi i un recopilatori en la seva trajectòria, María Rozalén s´ha convertit en un autèntic referent de la cançó d´autor espanyola dels últims anys. A Sons del Món presentarà el seu darrer treball Cuando el rio suena, un dels més venuts de l’any . Rozalén és coneguda com una gran defensora dels drets socials, capaç d’agradar des del públic més generalista al més especialitzat. Amb una carrera forjada des de les arrels, la credibilitat que genera Rozalén fa que artistes de diferents gèneres musicals com Alejandro Sanz, Pablo Lopez, Malú, La Pegatina, Estopa o Amaia Romero, entre d’altres, l’hagin convidat a cantar als seus discs o concerts.



La d´Albacete canta sobre històries personals transmeses per la seva àvia i causes que inclouen el feminisme i la memòria històrica, però també a l´amor i al desamor.