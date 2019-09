Nit de Festa Major dedicada a les negres arrels que impregnen la història de la música contemporània. Aquest any explorem sons de Hip Hop, de Dub, de Reggae, de Bass, de Jungle, d'electrònica d'avantguarda,... El ball en directe ve de la mà d’una exhibició de danses urbanes per part de Dada Dance School.



Els horaris de la jornada són:



20:00h.- Rootsless (dj set)

21:30h.- DADA - International Dance School (live)

22:30h.- LA BAMBULA (live)

23:45h.- Uxuka (dj set)

01:15h.- Sekev Jungle (dj set)



L'escenari de la BLACK MUSIC NIGHT será "intervingut" i "decorat" per una instal·lació de llums LED realitzada per a l'ocasió pel músic, dj i artista visual Youssef Ben Achoura, més conegut com a Chounar.



----------------------------



20:00h.- ROOTSLESS

Francesco 'Rootsless' és un apassionat del Reggae, de la seva cultura i de les seves arrels. Les seleccions musicals de Rootsless sempre tenen alguna nova joia per regalar. La seva passió per la cultura Reggae el porta a ser membre fundador de l'actiu Jah Life International Sound System o, entre d'altres mil i una accions, ser promotor d'una de les 'jams' més interessants de Barcelona, la Dub Jam Session.



21:30h.- DADA DANCE SCHOOL

Exhibició de ball HipHop i d’altres danses urbanes. A càrrec d’alumnes i professorat de l’escola poblenovina DADA - International Dance School. La història de Dada Dance va començar fa més d’una dècada. El seu propòsit no és només ensenyar dansa i les seves derivades, si no també la veritable filosofia i cultura del HipHop i d'altres danses urbanes.



22:30h.- LA BAMBULA

LA BAMBULA és una de les propostes més potents de l'escena mestissa actual. Són una jove i nombrosa banda resident a Barcelona, i està formada per membres provinents del Barcelonès, Vallès, Maresme, Euskal Herria i Aragó. La revista Enderrock parlava així del seu primer àlbum: "El mestissatge de Rock, Ska, Reagge i sons llatins és la definició total de l'àlbum". La Bambula són cançons festives i ballables, amb fons i consciència social.



23:45h.- UXUKA

La part electrònica de la nit comença amb l'encant, l'experiència i el bon gust musical d'Uxuka. Fundador del segell barceloní Disboot Label, un dels segells més actius i respectats de l'escena de la música contemporània d'arrel electrònica, Uxuka ens durà al 'clubbing' d'influències del Tecno més negre, el Bass, el Hip Hop, el Dub... Uxuka és una enciclopèdia musical. El seu set de dj, en format Festa Major, és pur ball de brillants colors.



01:15h.- SEKEV [ https://soundcloud.com/sekev ]

Sekev Jungle és, hores d'ara, un dels dj's i promotors més respectats de la música Jungle i Drum&Bass de Barcelona. No en va, és membre fundador, ja fa més d'una dècada, del prestigiós col·lectiu Jungle Jungle. Tècnicament exquisit, Sekev és un habitual tant de petits com de grans clubs de Barcelona. El seu amor pel Jungle l'ha portat a punxar arreu de Catalunya, Espanya i Europa. A banda d'altres contrades com Mèxic o Estats Units. Un clàssic de la ciutat, resident i enamorat de Poblenou.



------------------------------------------------



La BLACK MUSIC NIGHT es celebra en el marc de la Festa Major del Poblenou i és una proposta de Niu : espai artístic. Amb la col·laboració dels i les artistes; així com de mil i una persones individuals i particulars que posen el seu granet de sorra per donar suport a la Festa Major. També rebem el suport de la Coordinadora d'Entitats del Poblenou, el Districte de Sant Martí i l’Institut de Cultura (Barcelona Cultura).



ESDEVENIMENT GRATUÏT _ ACCÉS LLIURE