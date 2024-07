Sempre a prop de la música, Roger Padrós va començar a estudiar piano de ben petit i des de llavors fins l’actualitat no ha parat de formar-se. D’adolescent introdueix la veu com a instrument principal i comença a treballar per poder cantar les seves pròpies cançons. El 2019 publica el seu primer EP i just a continuació forma part del programa televisiu La Voz, en el qual arriba fins la fase final. La seva experiència televisiva s’ha repetit aquest 2024, quan ha estat un dels concursants del Benidorm Fest per portar el seu El Temps a Eurovisió. Entre mig, el 2022 va publicar el seu primer àlbum discogràfic, La vida és millor, i el 2023 va fer una trentena de concerts i va ser músic resident a la Casa Batlló. Aquest 2024 prepara el seu segon treball de llarga durada, amb el qual vol reivindicar el seu lloc a l’escena catalana.