Compromès cantant, compositor i pianista, l'autor d'èxits com "Digue'm" i "El Món" fa un pas important en la seva carrera presentant candidatura al Benidorm fet amb "El Temps", una cançó en català.



L'artista comença a estudiar música amb 5 anys i des de llavors fins a l'actualitat continua formant-se. Amb la publicació del seu primer EP va aparèixer l'oportunitat de formar part de la setena edició de "La Voz", on va tenir un llarg recorregut arribant a les finals del talent show. Aquest fet va precipitar l'aposta per una carrera artística professional i la temporada 2022-23 engloba més de 40 concerts a piano i veu o amb la seva banda.



Actualment, també és músic resident a Casa Batlló, on presenta el seu repertori i versions d'altres artistes reconeguts. Durant el 2022, apostant per un equip jove, comença la producció i desenvolupament del seu primer àlbum discogràfic, "La Vida És Millor", que va publicar aquell mateix any.



A contrallum



"A Contrallum" és un disc potent i directe. Cançons de cantautor absolutament redefinides i amb caràcter propi, fruit de la recerca de sons nous i melodies que enganxen des del primer moment. Diferents estils i punts de vista amb un mateix propòsit, arribar directe a la pell de qui les escolta.



Un treball d'introspecció personal i musical que explota cap a fora, per plasmar que, realment el que ens mou és el que ens emociona. I alhora ens fa de mirall del buit que tots, de vegades, consumim i prediquem. El dol, la felicitat, l'amistat, la confiança, l'autoestima, els records o el pas del temps són alguns dels temes del disc.



Cada cançó és com una fotografia. Fent musicalment aquell gest tan característic de quan mirem el negatiu d'una foto a contrallum. Buscant-ne tot el significat, fent autocrítica i deixant el missatge gravat amb cada nota.