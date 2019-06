Enguany us proposem participar de nou al que serà la segona edició del concurs musical Inèdit Llambilles, que se celebrarà el pròxim diumenge 7 de juliol.



El concurs és obert a tothom, sense discriminació de cap estil i les cançons poden ser en qualsevol idioma.



Cada cantant o grup haurà d’enviar una cançó perquè el jurat faci la primera selecció. De totes les propostes rebudes, s’escolliran els 12 participants al concurs.



Els participants al concurs hauran d’interpretar dues cançons en directe.



Tant la música com la lletra ha de ser inèdita (la cançó no pot estar en cap CD editat amb segell discogràfic ni estar a la venda en cap botiga física, on-line o servei d’streaming de pagament).



Hi ha premis en metàl·lic:



1er Premi – 500€



2on Premi – 250€



3er Premi- 100€



Premi Popular – 250€