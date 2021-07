River Omelet, és un trio de música folk del barri de Gràcia (Barcelona) d’arrels en la música popular irlandesa però amb pinzellades indie pop. Les seves cançons sovint són tractades des d’un punt de vista lleugerament fantàstic, on l’oient pot desconnectar de la realitat mentre continua empatitzant.



L’objectiu del cicle de concerts EIXIDA, que tindrà lloc a l’espai de Can Moragues (Riudarenes), seu de la Fundació Emys, és recaptar fons per tirar endavant diferents accions de conservació de la natura per les que no disposem de finançament i considerem imprescindibles per seguir amb la nostra tasca i conservar la biodiversitat a la Plana de la Selva.