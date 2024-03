El quart disc de Renaldo & Clara comença amb el que podria ser un avís del que vindrà: «Així com un globus també s’infla el cor». Igual que un globus, les seves cançons s’escapen de les mans fins perdre’s de vista i exploten amb un soroll brusc que espanta a qui agafa desprevingut. A La boca aigua hi trobem tot el que ha fet de Renaldo & Clara un dels grups més importants del panorama català: pop, canvis imaginatius que fan que les cançons semblin tenir dues tornades diferents, ritmes de hip hop antic, arranjaments fresquíssims i unes lletres enverinades i exactes que ens parlen de gairebé tots els estats de l’amor. Tot plegat està co-produït per Clara Viñals juntament amb Innercut, Joan Borràs i Hidrogenesse i el disc arrenca on acabava L’amor fa calor, guanyador del premi MIN al millor disc català de 2020.