El millor homenatge tribut a Queen



El Musicveu et porta el millor homenatge a la banda britànica de rock QUEEN. Remember Queen et transportarà a una altra època. Un viatge i recorregut per molts dels grans èxits dels '70 i '80 com ‘I want it all’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘I Want to Break Free’, ‘Somebody To Love’, ‘Show Must Go On’...



Grans músics conformen aquesta espectacular banda tribut que interpreta a la perfecció les melodies que han passat de generació a generació, al costat del millor doble de Freddie Mercury, Piero Venery, que escenifica amb total simbiosi, dinamisme i energia a l'emblemàtica figura del seu líder Freddie Mercury. Un show que compta amb la coreografia i el vestuari exacte de cada moment d'èxit de Freddie Mercury i la seva banda i que s'acompanya amb vídeos originals de Queen, panells lluminosos i altres escenografies per reviure l'esperit indomable de Mercury i l'ànima eterna de la banda. Un desplegament tècnic sense precedents que no et deixarà indiferent.



FORMACIÓ:



Piero Venery - veu (Freddie Mercury)

Leo Giannetto - guitarra (Brian May)

Roberto D'Amicis - bateria (Roger Taylor)

Julio Llorca - baix (John Deacon)

El Festival Solidari Musicveu et porta al Celler Codorníu per gaudir d'aquest espectacular concert de rock, un show enèrgic i ple d'emocions, en un emplaçament molt especial del Penedès perquè el gaudeixis de la forma que desitgis; un espai on et podràs moure lliurement, ballar, escoltar música i/o compartir una copa amb la millor companyia.



NOTA IMPORTANT: L'adquisició de l'entrada dona dret a l'accés al recinte per gaudir de l'actuació preferentment a peu dret. Per aquest concert, s'han habilitat diferents zones:



- ESPAI PISTA: davant l'escenari és la zona que permet la màxima immersió per gaudir de la música a peu dret i ben a prop dels músics.

- ESPAI JARDÍ: darrere l'espai pista és la zona més tranquil·la, on compartir música, ball i/o conversa d'una forma ben distesa amb els acompanyants.

- ESPAI SEIENTS: costats laterals de l'espai pista enjardinat, per aquelles persones que necessitin romandre asseguts per raó de dificultat de mobilitat o davant situacions de diversitat funcional. En cas de no trobar-se en aquesta situació, cal donar preferència d'accés a aquest espai a les persones que realment ho necessitin.



Zones Codorniu 2



Durant el concert hi haurà un servei de musictast amb productes de Codorníu.

Un show espectacular i inoblidable, en un entorn incomparable!



El Festival Solidari Musicveu organitzat per la Fundació Pinnae, en la seva desena edició destinarà els seus beneficis en la investigació de la cura de l'ELA.