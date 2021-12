READY TO ROCK, banda de versions de rock de Tarragona, dóna el tret de sortida a la seva GIRA 2022 “¿DÓNDE ESTABAS ENTONCES?, un repàs pels temes que et faran tornar a aquests moments inoblidables de la teva vida o viure'n de nous.



La banda reformula el seu espectacle, amb el qual han rodat per tota la península, convertint-ho en un no parar de clàssics del rock i versions pròpies d'altres de més allunyats del gènere.



Dues hores non-stop on cantaràs, ballaràs i recordaràs aquestes melodies que marquen la teva vida.



Les 50 primeres entrades, tindran una samarreta exclusiva de Ready to Rock de regal a recollir al concert.



Produeix 478 REVOLUCIONES