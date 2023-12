Estem a punt de viure una tarda èpica de rock amb Ready to Rock 🤘, la banda de versions que ha portat l'essència del rock a les festes populars! Prepara't per acomiadar l'any a casa, envoltat de persones que han estat testimonis del seu creixement i d'altres que estan a punt de descobrir el seu so potent.



Durant més de 2 hores, la banda repassarà tot el seu extens repertori, format per més d'un centenar de temes. Des de clàssics de Bon Jovi, ACDC, Rolling Stones i Queen, fins a èxits contemporanis de Lady Gaga i Gigi d'Agostino, sense oblidar l'inconfusible so del rock nacional d'Extremoduro i Marea.



Aquest concert està dissenyat per a tots els públics i promet ser la forma més rockera de donar la benvinguda al pre-cap d'any 🎉. No t'ho voldràs perdre. Assegura les teves entrades ara i prepara't per a una nit inoblidable de música i diversió! 🎸💥



Produeix: 478 REVOLUCIONES