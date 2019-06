RAMON MIRABET PRESENTA EL SEU ESPERAT NOU DISC “BEGIN AGAIN”, CRIDAT A SER UN DELS GRANS ARTISTES DEL NOSTRE PAÍS



Ramon Mirabet guanya adeptes allà on va. Té bones cançons, té un bon directe i té un carisma que no se l’acaba. Podia haver estat un futbolista de la primera divisió francesa, però va decidir penjar les botes per dedicar-se a la seva gran passió: la música.



No ha tingut cap inconvenient en fer de músic de carrer a les principals capitals europees, de fet, aquest és un dels secrets del seu èxit, la seva proximitat amb l’espectador actuï per cinquanta o per milers d’espectadors. Ramon Mirabet és un músic diferent, amb una màgia molt especial que es contagia i que cal descobrir en directe.



Feia temps que anunciava la publicació del seu esperat nou disc, ha estat aquesta primavera la que ha vist néixer Begin again, un disc facturat amb la paciència que requereix qualsevol cosa de la qual et puguis sentir satisfet. Un disc visceral fet a base de cops contra els murs del temps, de la inspiració i de la pressió. Ramon Mirabet ha tingut clar que aquest disc havia de ser el millor disc que volia fer just en aquest moment i que res ni ningú no li alteraria els plans. Les cançons de Begin again estan escrites des de l’amor i des de la ràbia positiva que t’ajuda a allunyar rancors, del que has vist i viscut en viatges, de les amistats correspostes i des de la convicció que tornar a començar no suposa fer cap pas enrere.