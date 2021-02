El creador, productor i intèrpret arribarà a Banyoles per presentar les seves cançons en un format especial, recollit i ple d’encant. I és que amb una veu imponent i singular, la seva proposta ens acosta a un món on l’èpica es fon amb la senzillesa, amb sonoritats que arriben fins a l’epicentre del rock, fins al mateix nucli dels gens que ens fan ballar o fins a la mateixa arrel de la tendresa. Un repertori pensat especialment per a l’ocasió en què potser, fins i tot, hi podrem descobrir nous matisos.