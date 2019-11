MKP presenta:

Rage to Antonio Machine

Este grupazo nacido en Barcelona a principios del 2014, rinde tributo a la banda de rap-metal estadounidense Rage Against the Machine. Con las consignas disidentes rapeadas, los riffs de guitarra y el groove de bajo y la batería, prometen hacernos brincar y hacer cantar hasta dejarnos la voz, con todos los temazos de Rage.

- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4RpIXoo728g



What's up People

Grupazo Barcelones tributo a la loquísima banda nipona Maximum the Hormone. Con la variedad de riffs y ritmos que los caracterizan, mezclando un estilo más metalero pero pasando por partes más rockeras, funkys y hasta pops, prometen dar mucha caña y que no podamos parar de movernos.

- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xnGKGTxfOUU&feature=youtu.be



Día: SÁBADO 23 de NOVIEMBRE

Lugar: Kasal de Joves Roquetes (c/ Vidal i Guash, 16)

Hora: 20:00 (puertas)

Precio: 5€

Metro: L3 Roquetes / L4 Vía Júlia



No se tolerarán actitudes de mierda!

Os esperamos a todxs!!!





