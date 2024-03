Luna Llena en París...



Rafa Sánchez, després de més de tres dècades amb la banda musical LA UNIØN presenta gira en solitari. Podrem escoltar els nous temes al costat dels seus grans èxits en LA UNIØN, oferint la seva millor versió musical i continuant amb la seva gran trajectòria que li acompanyarà al llarg de tota la seva gira.



És un recorregut cronològic per les cançons més iòniques de LA UNIØN il·lustrades per les seves vivències durant els trenta-sis anys que va estar vigent la banda, de com un noi de barri estudiant d'arquitectura, de la nit al dia, es transforma en un ídol d'adolescents.



És un espectacle que pretén acostar la figura més humana, més entranyable i fins i tot anecdòtica, amb les seves llums i les seves ombres, d'algú que per a una generació ha pogut ser un referent i la seva música la banda sonora de la seva vida. Un espectacle en el qual els comentaris no sols contextualitzen el moment, també les cançons proporcionen una visió biogràfica de la seva persona.



El Festival Solidari Musicveu organitzat per la Fundació Pinnae, en la seva desena edició destinarà els seus beneficis en la investigació de la cura de l'ELA.