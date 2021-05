En aquest segon concert del cicle, l’emblemàtic Quartet Moana ens oferirà un concert per a corda d’algunes compositores dels segles XIX i XX, que volem rescatar de l’oblit.



Quartet Moana és un quartet de corda de música clàssica i contemporània. Fundat el 2013, compta en l’actualitat amb les violinistes Rubén Herrera i Carlota Novell, la violista Anna Ribera i la violoncel·lista Clara Majón. Amb una formació professional internacional d’allò més rica i diversa, les integrants del Quartet tenen en comú haver coincidit en els seus estudis superiors, al Conservatori de Música del Liceu de Barcelona, per després seguir perfeccionaments tècnics, a l’estranger. Amb la intenció d’endinsar-se en la formació del quartet de corda clàssic i per aprofundir en un repertori propi de la formació, el grup vol donar vida a la música d’una manera fresca, tant pel que fa a la seva interpretació, com al fet de treballar obres de compositors del seu entorn proper.