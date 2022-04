Celebrem!



Els catalans vivim en una època en què sembla que no tinguem res a celebrar. El conflicte amb l’estat espanyol està lluny de solucionar-se, la llengua catalana cada vegada es parla menys i els anys gloriosos del Futbol Club Barcelona ja ens els mirem com una cosa del segle passat. Si a tot això hi sumem la crisi climàtica en què estem immersos, les desigualtats socials, els conflictes religiosos i l’explosió de la pandèmia, és gairebé impossible imaginar-se que la humanitat pugui aixecar cap.



Tot i això, el Quartet Mèlt volem demostrar-vos que per petites que semblin, tenim moltes coses a celebrar. La companyia, l’amistat, el riure, etc., formen part del nostre dia a dia i no els donem la importància que es mereixen. Nosaltres defensem que celebrant les petites coses podrem aconseguir canviar la mirada per resoldre els grans conflictes que ens preocupen com a societat. Per això al Quartet Mèlt ens encanta celebrar-ho tot, des que ens aixequem fins que ens n’anem a dormir.



En aquest programa de concert us oferim un combinat de motius de celebració, des de les diferents etapes de la vida, des que naixem fins que ens n’anem, així com també les tradicions populars, les lluites socials i els somnis individuals i col·lectius. La varietat de temes també es veurà reflectida en la varietat d’estils i gèneres del repertori, que viatjarà, com és habitual en el quartet, des de la música clàssica europea fins a la música popular i moderna tant de casa nostra com de l’altra banda de l’oceà.





Descomptes:



Compra 4 entrades o més de cop i aconsegueix el 20% de descompte utilitzant el codi: familiar.