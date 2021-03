Concert del nostre primer àlbum “Primer Plat”, un disc amb 7 cançons plenes d’històries reals, de gent real, d’anècdotes i aprenentatges, incloem 2 temes exclusius que només es poden trobar al disc físic, un d’ells, “T’escolliria a tu”, dedicat a la mare de la Carol, la vocalista del nostre grup, que malauradament va morir degut a un càncer, i l’altre un poema de Miquel Martí i Pol, “Més vida”, musicat per nosaltres, per al certamen “Terra i Cultura 2020”.

Compartirem el tema que vam estrenar per Nadal “Torna”, i dos col·laboracions que hem produït, una d’elles gràcies al recolzament del baixista Alfons Gómez Montenegro fent una versió del seu tema “Camí de l’Infern” i l’altre gràcies al poeta Xavier Panadès i Blas realitzant una versió en cançó del seu poema musicat “Res de nou”.

Finalitzarem el concert amb un tema que hem creat per al dia de la dona, “Colores”.