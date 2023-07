Es tracta d'un concert diferent que destaca per la seva sensibilitat musical i la seva energia en escena amb un so acústic, elegant i ajustat, enfocat cap als estils de la música negra afro-americana, la seva evolució, artistes, regions, etc.

El repertori és variat i virtuós, barrejant els estils com el Blues (Old Blues, Chicago Blues, Mambo Blues); Boogie- Woogie, Gospel, Ragtime, Swing, Early Jazz, American Jazz.

Destaca un trio potent i sincronitzat amb el piano com a bandera, acompanyat d'una exquisida base rítmica.

Cristian Poyo Moya: piano

Oriol Fontanals: contrabaix

Reginald Vilardell: batería

Pat O'Brien: veu