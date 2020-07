El grup de rock i pop en català Pops actuarà dissabte 1 d’agost a les 23.00 a la terrassa del complex Sorli Emocions del Grup Sorli, ubicada a Vilassar de Dalt, en el marc de les ‘Nits d’Emocions’, una iniciativa que combina la millor música en directe, gastronomia i cocteleria a l’aire lliure. Aquesta és la cinquena actuació d’una activitat que se celebra tots els dissabtes de juliol i agost, amb un total de nou nits on les emocions són les principals protagonistes.



Pops és un grup de rock i pop en català creat a principis del 2018 i integrat per Frank Martínez, a la veu i a la guitarra acústica; Moi Vázquez, a la guitarra i a les veus; Xavi Fernàndez, al baix i a les veus; Joan Vallcorba, al teclat, i Richard Bridge, a la bateria. A finals del 2018 van editar el seu primer disc, titulat ‘La Mar Salada’, que inclou temes propis d’influència britpop i rock dels anys 70 i 80. Aquest any han publicat el seu segon disc, ‘Mar i Muntanya’, un EP que té com a plat fort la cançó que dóna nom al disc, un tema a ritme de pop, ska i reggae que conté tots els ingredients propis d’una cançó de l’estiu.



Als seus directes incorporen també versions adaptades al català com ‘Cap a Girona’ (‘My Sharona’), de The Knack; ‘Ja no em vols ni veure’ (‘Don’t you want me’), de The Human League, i ‘Tots hem d’aprendre alguna cosa (Everybody’s got to learn sometime), de The Korgis, entre d’altres. A més, l’estiu passat van llançar un single i un videoclip de la versió rock de ‘Que tinguem sort’, de Lluís Llach.



Cada nit de concert del cicle ‘Nits d’Emocions’ tindrà un menú elaborat pel xef del restaurant i es proposarà un còctel diferent als assistents. El sopar comença a les 21.00 i es recomana reservar taula al telèfon 937 539 347, ja que l’aforament és limitat.