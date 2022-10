Pony Hunt és el sobrenom musical de Jessie Antonick, artista natural de California i resident a New Orleans, EUA.



Pony Hunt entrellaça delta blues ben fusionat amb folk, country o americana i sempre fet amb elegància i passió.



La seva íntima proposta és totalment encisadora i intimista a moments.



Per la seva segona visita a la ciutat de Manresa, ens presenta VAR! editat el passat 2021 i amb fantàstiques crítiques a prestigioses revistes i publicacions com Uncut, The Fader, Magnet,...