El Festival Santju Trap neix com un projecte sense ànim de lucre on poder organitzar un esdeveniment que uneixi el jovent de les comarques gironines i poder presentar la seva música dalt de l’escenari.



En un període on la música urbana esta en auge a Catalunya segueixen mancant espais de trobada on els artistes novells puguin mostrar els seus projectes si no van vinculats a la indústria musical catalana.



És per això, que l'organització d'aquest concert és una oportunitat pels artistes emergents de la zona per poder plasmar (alguns per primera vegada) el seu art davant d’un públic directament.



L'esdeveniment és gratuït i és seguirà la normativa vigent de les restriccions de la pandèmia, osigui cadires, gel de mans i distànciament. També hi haurà servei de bar, que anirà a càrrec dels i les joves del poble.



No us perdeu aquesta gran oportunitat i veniu el 12 de juny a la Plaça 1 d'Octubre de Sant Julià de Ramis!