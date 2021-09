Entrada gratuïta amb aforament limitat.

Pirat’s Sound Sistema / Sants (Barcelona)



PIRAT'S SOUND SISTEMA Són el sound system de reggae, ragga i dancehall per antonomàsia a Catalunya: gairebé vint anys de singladura, quatre àlbums, vora 700 concerts. La Pirata no descansa i després de l’excel·lent disc Remena (Propaganda pel fet! 2018), i del single Octubre (2019), homenatge a l’esperit d’autoorganització i resistència que es visqué l’1OCT2017.

Ataquen de nou amb l’EP Reggae In Pandemia (2020). El grup promet, però noves perles d’estudi i la seva activitat sobre els escenaris no s’atura, fidels a la seva essència i al seu missatge, una barreja perfecta de festa i compromís.



FX SELEKTOR És un addicte a la música negra que arriba des del País Valencià per fer-vos passar una nit inoblidable.

Després d’haver punxat a les millors sales i festivals valencians (Feslloc, Al Ras Festival, Figuer Festival, Festivern…), Tornabous es convertirà en la capital jamaicana on l’ska i el reggae us deixaran les sabates foradades de tant de ballar.

DANCE WITH ME AAAAAAALL NIGHT LONG!