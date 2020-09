Glòries organitza aquest mes de setembre un cicle de concerts per acomiadar l’estiu i amenitzar la tornada a la rutina i a la feina amb un ambient musical i festiu molt agradable. Cada setmana, els clients podran gaudir gratuïtament de música en directe a l’aire lliure mentre comparteixen els seus aperitius preferits amb la família o amics.



Glòries vibrarà al ritme dels clàssics a través de bandes tribut que homenatjaran els grups més mítics de la història de la música, com ‘Fito i Fitipaldis’, ‘The Police’ i ‘Queen’. La banda barcelonina ‘Fitos y el Fitipaldi’ versionarà a Fito Cabrales, deixant via lliure al Rock & Roll, mentre que serà el trio ‘Synchronicity’ qui rendirà tribut a ‘The Police’ amb cançons com 'So Lonely' o 'Roxanne'. Finalment, la formació musical de rock ‘Scaramouche’ reviurà ‘Queen’ amb un espectacle en viu ple de sensibilitat i carisma.



La rumba també inundarà Glòries de música cada setmana de la mà de la banda ‘Piratas Rumbversions’, que aconsegueix crear una atmosfera única amb el públic interpretant rumba sense etiquetes. Els seus directes sense limitacions i sense complexos fan que la música i l’empatia amb el públic s’uneixin creant una combinació perfecta.



Segons Nina Kavaliova, Gerent de Glòries, “la música és un element al qual solem recórrer a Glòries: l’any passat vam organitzar concerts de Jazz cada dijous i, enguany, la cultura necessita més suport que mai i és molt important donar veu als nostres artistes locals”. “Valorem l’art i la cultura i busquem sempre oferir noves experiències als nostres clients que vagin més enllà de les compres perquè acumulin nous records a Glòries”, afegeix Kavaliova.



Glòries assegura el compliment de totes les mesures de seguretat i higiene establertes garantint la distància de seguretat entre els assistents i disposant de diversos punts de gels hidroalcohòlics.





Horaris de les actuacions:



Divendres 11 de setembre (festiu): 12.30 - 14.00

Dissabte 12 de setembre: 20.30 - 22.00

Divendres 18 de setembre: 20.30 - 22.00

Dissabte 19 de setembre: 20.30 - 22.00

Dijous 24 de setembre (festiu): 12.30 -14.00

Divendres 25 de setembre: 20.30 - 22.00