NITS A L'ERMITA 2025

El cicle “Nits a l’Ermita” torna en 2025 amb una programació variada i de qualitat, consolidant-se com un referent cultural a la comarca. Un any més, la música en directe omplirà les nits d'estiu a Alfarrasí amb actuacions úniques en un entorn inigualable.



- ENSEMBLE SOLISTES VALÈNCIA

La primera nit del cicle ens submergirà en el món del cinema amb “Música, càmera i… Acció!”, un recorregut per algunes de les bandes sonores més icòniques de la història. Ensemble Solistes València ens transportarà a través de les melodies de grans compositors com John Barry, Ennio Morricone i John Williams, recreant l'emoció del sèptim art amb el seu inconfusible so.







ERMITA D'ALFARRASÍ

El concert se celebrarà en l'Ermita d'Alfarrasí, un enclavament carregat d'història que oferix un marc excepcional per a gaudir de la música en directe. Sota el cel estrelat i envoltats de naturalesa, cada nota es convertix en una experiència màgica.