PD Gras és un gironí amant de la gastronomia local, especialment de la brasa i l'allioli. El seu segon amor és la música. Per això ha preparat una sessió exclusiva per fer el vermut a la Taverna d’El Foment, per degustar, entre glop i glop, una bona queixalada de música en català. Pel seu morter i passarà des del pop i el rock fins a la música negra, acabant amb una picada de punk-rock. Ara bé, si una cosa el defineix, és el seu punt de vista no comercial: sempre punxa donant veu a grups novells i emergents que, a vegades, haurien de tenir més cabuda al circuit musical català.