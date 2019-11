Amb el seu debut, Creatures, la premsa va fer que milers d’ulls es posessin sobre la jove cantant i també actriu Pavvla, penjant-li el cartell d’artista indie emergent amb més projecció del nostre país, un posicionament de seguida avalat pel públic. Secretly hoping you catch me looking, el seu segon treball, només ha fet que confirmar aquest èxit, consolidant la cantant com una de les veus amb més personalitat del país. Després de centenars de concerts a les esquenes, Pavvla arribarà a Platea per posar punt i final a una gira que l'ha portat pels principals festivals del país i a recórrer mitja Europa.



Dijous, 5 de desembre

Obertura de portes: 21.30 h

12€ anticipada / 15€ taquilla