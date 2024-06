Aportació voluntària de 2 euros per persona / Recorda que has de dur la cadira, coixí o estora per seure!



El tret de sortida de la cinquena edició del festival a2m, el dijous 27 de juny davant de l'església vella de la Guàrdia d'Urgell amb el concert de Paul Fuster. El cantautor presentarà Organisme, Concepció a la redempció, el seu últim treball discogràfic.



Paul Fuster, el carismàtic i escorredís cantautor americà de pares catalans. Paul Fuster no és un cantautor a l’ús.

Músic inclassificable, autosuficient i rupturista, es mou en el seu distintiu folc-rock d’arrel estatunidenca. Nascut a Minnesota, crescut a Nova York i establert des del 2011 a Cardona.

Constructor de les seves pròpies guitarres, bicis, sonoritats i mons particulars. Paul Fuster és un univers en si mateix i un artista capaç de crear universos a cada concert.

Va debutar ara fa un munt d’anys amb unes cançons meravelloses: 36 Weeks (1998), Battleship (1999) ) i Happy nothing (2002). L’any 2012 fa el seu preciós debut en català amb Repte. Completa la seua discografia Go/Between (2016) i Organ-ism (2023)

Ha recorregut gran part del circuit català de sales de concert i ha actuat en un bon nombre de festivals a tot el país. D’un temps ençà, però, les seves aparicions públiques es poden comptar amb els dits d’una mà.