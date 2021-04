‘Dioptria’, un dels discos més icònics de la història musical de Catalunya, compleix mig segle de vida i Pau Riba ha decidit retre-li homenatge com mereix. El músic recupera el repertori d’aquest doble treball en una gira on l’acompanyaran De Mortimers, la seva banda de capçalera. En total, set músics sobre l’escenari per revisitar el que és considerat el millor disc en català de tots els temps per la revista Enderrock i un treball que va catapultar Pau Riba com un dels artistes més admirats i respectats de la segona meitat del segle XX a Catalunya.