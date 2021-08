Pau Riba és un artista iconoclasta i escriptor polifacètic, reconegut principalment per la seva carrera musical com a cantautor. La seva obra, iniciada a mitjan dècada del 1960 i emmarcada dins el moviment de la contracultura, ha tingut un reconeixement relatiu per part de la crítica i una repercussió limitada en el gran públic, malgrat el seu segell únic i intransferible d”artista total’.



L’objectiu del cicle de concerts Eixida, que tindrà lloc a l’espai de Can Moragues (Riudarenes), seu de la Fundació Emys, és recaptar fons per tirar endavant diferents accions de conservació de la natura per les que no disposem de finançament i considerem imprescindibles per seguir amb la nostra tasca i conservar la biodiversitat a la Plana de la Selva.