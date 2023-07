PANGEA, grup de punk-rock / hardcore melòdic de Barcelona tanca a Barcelona la seva gira presentació del seu primer treball "MORIR EN L'INTENT". Estaran el proper 21 de JULIOL al Kasal de Joves de Roquetes. Els acompanyaran BONZO, banda de Hardcore barcelonina formada per membres d'altres bandes referents de l'escena com Crack del 29, Bolson o 13 Picas, i DERBE, una alternativa a l’escena punk catalana amb influències d’ska i pop que ofereixen diferents paisatges en un mateix concert perquè no paris de ballar. Per rematar, tindrem a Dj Xavi Mateu per amenitzar la resta de la nit.







S'obriran PORTES a les 20:30h.



Entrada anticipada per 8€, o bé a taquilla per 10€.



Us hi esperem a totes!!!







Instagram:



https://www.instagram.com/pangea.hc/



https://www.instagram.com/bonzohcband/



https://instagram.com/derbebcn/