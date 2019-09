🔥🌴TROPICAL RIOT🌴🔥

Punk-Rock, Piscina i Cervesa Artesana



Després de l'èxit rotund de la primera edició al 2018, el Festival TROPICAL RIOT torna encara amb més força per l'edició del 2019. Un festival diferent a un indret privilegiat del Vallès, Ullastrell, durant tot el Dissabte 7 de Setembre per acomiadar l’estiu amb un gran dia de PUNK ROCK, PISCINA i CERVESA ARTESANA.



Conservem el mateix esperit, la intenció de fomentar el Punk Rock en totes les seves variants i vol ser un espai de trobada per tota la gent Punk Rock del país. Comencem a les 12h a la piscina amb fira de cervesa artesana, concerts en acústic i punxades amb vinil, i després comencem els concerts al escenari TROPICAL RIOT.

⬇⬇Info de la programació sota⬇⬇



ℹ INFO:

📍Piscina d'Ullastrell, Ullastrell

⏰ Horaris: Piscina a les 12.00h, Concerts a les 17h, Final de festa a la 1h.

🎫ANTICIPADA 15€ / TAQUILLA 18€:

https://entradium.com/es/events/tropical-riot-2019



PROGRAMACIÓ PER ESCENARIS:

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇



🔥🌴 ESCENARI TROPICAL RIOT 🌴🔥



No Fun At All (Punk-Rock, Suècia)

Llegendes del Punk-Rorck Europeu, el proper any celebraran els 25 anys del seu àlbum icònic, "No straight angles, però abans passaran pel Tropical per portar-nos els seus Hits)



EINA (Rock Combatiu, Vilafranca del Penedés)

Des de Vilafranca venen els EINA, hereus dels desapareguts Inadaptatsque ens portaran el seu potent rock amb bases electròniques i amb lletres carregades de compromís i actitud.



The Movement (Mod/Rock Dinamarca)

Enèrgic power-trío de Mod Rock format al 2002 a Copenhagen i amb influències de bandes com The Jam, The Who o The Clash, farà les delícies de les oídes més exigents amb un show que et farà ballar sense parar.



Buster Shuffle (Ska/Punk-Rock, Anglaterra)

Des del cor de Londres i més anglesos que el Fish and Chips, Buster Shuffle ens portaran el seu Ska/Punk Rock a lo Madness per ballar tota la nit.



La Inquisición (Punk, Barcelona)

Venen per arrasar-ho tot: ells són La Inquisición. La Santa Inquisición. Lletres crues, música directa i actitud violenta. Nascuts de les cendres de Secret Army, des de llavors no han parat de girar per tota Europa i després de treure la seu nou disc,



Panellet (Punk-Dolç, Terrassa)

Els cowboys del Vallès Panellet vindran a endolcir el Festival amb el seu Punk dolç! Setembre no és temps de menjar castanyes però al Tropical Riot sempre és temps de Panellet



Violets (Punk-Rock Barcelona)

Reconeguda banda de l'escena underground barcelonina, actitud Punk Rock, melodies grunge i aroma als anys noranta: un cop les sentis no et treuràs del cap les seves cançons.



ENCEFALIKA FM (Punk Vallesà, Rubí)

Qui no podria faltar al festival d’enguany són les llegendes del Punk Rock vallesà: ENCEFALIKA FM. Treu les teves millors gales perquè aquests desgraciats fa temps que no trepitjen un escenari vallesà i venen amb ganes!



Bad Mongos (Punk-Rock, Costa Brava)

Amb un nou disc editat per BCore i havent compartit escenari amb bandes com The Dictators o Burning Heads, la veterana banda fundada al 1998 estarà descarregant el seu Punk Rock al escenari del Tropical Riot.





🔥🌴 ESCENARI STP 🌴🔥



DJ UNCLU GARROT (Estraperlo - La Roca)

Gresca i xerinola per poder allargar la ballaruca fins molt tard a la nit.





🔥🌴ESCENARI PISCINA 🌴🔥



AIDA SSTRINGS (Versions acústiques de Punk-Rock Terrassa/Gràcia)

Ex-Estrella del folk català i coneguda artista de l'escena terrassenca, la tindrem a l'escenari acústic del Tropical Riot per deleitar-nos amb una bona selecció de hits Pop i Punk Rock.



SÍCTOR SALDAÑA(Versions acústiques de Punk-Rock, Gràcia)

Membre de la mítica banda The Destroyed Room i dels escenaris catalans, vindrà des de Barcelona per fer sonar tot de hits en acústic.



DJ ANGOULOS (Reggae/Ska en Vinil, Manresa)

Repetim amb el DJ Reggae de la piscina, tothom diu que va molar molt!



STP DJ's (Punk Rock Hits, Ullastrell)

De les cendres d'algun grup d'Ullastrell venen a posart-nos himnes del Punk-Rock.



PRETENDER SELECTOR (Ska/Punk Covers, Olesa)

Selecció d'una col·lecció Vinils de Punk-Rock de luxe directament des de Sant Cugat. Sant Cugat també és Punk-Rock.



PRODUCTORS DE CERVESA CONFIRMATS:

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇



Tropical Riot BEER (Terrassa)

APA feta en col·laboració amb AVENTURA BEER CO especialment perl festival



ANTIPATIKS CERVESA (Ullastrell)



Mitika Garagardoa Cerveza Artesana (Iruña)



SOMERA (Terrassa/Igualada)



Cervesa La Resclosa (Terrassa)



Ens veiem el 7 de Setembre a Ullastrell!

Visca el Punk-Rock 🌴🔥