L'espectacle que els Cors de Clavé estrenen en el marc dels actes del Bicentenari del naixement del músic, poeta i polític, Josep Anselm Clavé.



La Cantata Un cant a la vida és un espectacle a partir dels versos de la poetessa sabadellenca Rosa M. Mestres que invoca a la natura i els ocells del bosc, en un viatge a través dels sentiments i la reivindiació de la seva obra poètica. La música és original del també sabadellenc Xavier Teruel, en una fusió entre la música i la poesia que de ben segur us arribarà al cor.



Una gran obra que va ser estrenada l'estiu de 2023 al Festival de música Isaac Albéniz de Camprodon i que, de la mà de l'Orquestra Simfònica Clavé, els cors osonencs La Veu de Voltregà i Coral Loreley de L'Esquirol, dues sopranos i una narradora, us arribarà al cor. La millor manera de viure l'efemèride dels 200 anys del naixement del fundador del Moviment Coral Català, el cant coral modern fins als nostres dies.