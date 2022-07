Melani Mestre Obertura Ucraïnesa*



William Herschel (1738-1822) Simfonia per a cordes n. 8 en do menor



Johann Christian Bach (1735-1782) Concert per a clave en La Major



Karl Jenkins (1944) Palladio Concerto Grosso

*estrena



Melani Mestre, clave

Orquestra de Cambra Catalana

Joan Pàmies, director



L’estrena de l’Obertura ucraïnesa de Melani Mestre inicia una vetllada que ens condueix a mirar les estrelles i descobrir nous planetes i asteroides de la mà de William Herschel, compositor i astrònom, autor de la Simfonia en do m que presentem avui en el més pur estil clàssic, per gaudir tot seguit del color tan especial del clavicèmbal. Johan Christian Bach es mostra deutor dels seus germans en aquest Concert per clave i cordes en La M, ple d’emocions violentes i furioses que recorden la seva fama com a compositor d’òperes. I acabarem escoltant el Palladio Concerto Grosso de Karl Jenkins, creat inicialment per a un anunci d’una casa de diamants, ple d’ombres suggerents i intrigants. Tota una experiència musical d’estiu!