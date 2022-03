Virtuosisme i sentiments

Nàpols i Venècia · La Itàlia del 1700

Vivaldi i Fiorenza, concerts per a flauta

Orquestra Barroca Catalana

Tiam Goudarzi, flautes

Farran Sylvan James, violí i direcció



Giuseppe Antonio Brescianello (1690-1758)

Simfonia No. 5 en Fa Major

Allegro · Adagio · Presto



Nicola Fiorenza (1700-1764) Nàpols

Concert per il flauto en Sol m

Grave · Allegro · Largo e staccato · Allegro assai



Antonio Vivaldi (1678-1741) Venècia

Concerto grosso Op. 3 No. 11 per a 2 violins, violoncel i cordes · Rv 565

Allegro · Adagio e spicatto · Allegro · Adagio e spicatto · Allegro



Antonio Vivaldi

Concert per il flautino en Do M RV443

Allegro · Largo · Allegro molto



Alessandro Scarlatti (1660-1725) Sicilia · Nàpols

Concerto grosso No. 1 per a 2 violins, cordes i continu en Fa menor

Grave · Allegro · Largo · Allemande (Allegro)



Antonio Vivaldi

Concert per il flauto en Do m RV441

Allegro non molto · Largo · Allegro