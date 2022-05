Cants d'amor i esperança

J.S. Bach, Cantata BWV 82, Ich habe genug

Àries de G.F. Händel, A. Caldara i E. d'Astorga

H. Purcell, Suite de The Fairy Queen

Orquestra Barroca Catalana

Soledad Cardoso, soprano

Manfredo Kraemer, violí i direcció



Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Ich habe genug, Cantata BWV 82

In Festo Purificationis Mariæ, versió per a soprano, flauta, corda i baix continu

Ària, Recitatiu, Ària, Recitatiu, Ària

Luís Martinez Pueyo, flauta



Henry Purcell (1659-1695)

The Fairy Queen, danses

First Music: Prelude

Hornpipe

Second music: Air

Rondeau

First Act Tune: Jig

Dance for the green men

Prelude

Dance for the followers of Night

Second act tune: air



Antonio Caldara (1670-1736)

Ària de Giunone, d’Il più bel nome

Ària - Quella Liria innamorata



Emmanuel D'Astorga (1680-1757)

Ària deTirsi, Dafni

Obertura Dafni / Presto-Adagio-Allegro

Ària - Vo cercando



Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Escena de Cleopatra, de Giulio Cesare

Gavotta (Obertura Ottone)

Recitatiu - E per cosí un giorno perdo fasti e grandezze?

Ària - Piangerò la sorte mia



Georg Friedrich Händel

Ària de Ginevra, Ariodante

Musette andante – allegro

Gavotta (Obertura Ariodante)

Ària - Volate amori