OKDW és el nou projecte de Virts, una amalgama d’estils que van des del RnB, el Soul o el Jazz, fins al Pop més contemporani. “08880” no és només la seva carta de presentació sinó també una oda a Cubelles, el poble natal de Martos, pel qual sent una gratitud enorme per tot el que ha viscut allà. Ens porta a imaginar una festa on es respiren altes dosis de naturalitat, simpatia, actitud i vacil·li, però també un espai per algunes de les reflexions de la societat d’avui en dia.