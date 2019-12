¡Amigos! ¡Nuevo año nuevo club! El próximo sábado 11 de enero aterriza en Barcelona Whine Urban Club con el mejor dancehall, afrobeat, reggaeton y derivados 💥 Tendremos sorpresas y regalos durante toda la noche que daremos a quien nos de la gana 🤩 También zona VIP, smozking area y face painting 🎨



🎧 Music by Nyahbingi Sound & Dj Liberatord

💃 Dance animation by Fat Ass Squad



📅 ¿Cuando? Sábado 11 de enero de 00h30 a 06h.



📍 ¿Donde? Sala Upload Barcelona, Plaça Major 9, Poble Espanyol, Barcelona. Metro Plaça Espanya.



⚠ Precios en taquilla:

* Antes de la 1h30: 10€ con dos cervezas o una copa.

* Después de la 1h30: 15€ con dos cervezas o una copa.

⚠ Precios venta anticipada (Entradium.com):

* 10€ con dos cervezas o una copa, válido para toda la noche. Cupo limitado, píllala ya!

https://entradium.com/events/whine-urban-club-opening-party



☎ Info y reservas (whatsapp): +34692067889



🚨 GOOD VIBES ONLY 🚨 NO BAD MANNERS ALLOWED 🚨 #NOMESSIESSI 🚨