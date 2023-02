NICO ROIG



Este frío no vale nada



Presentació del nou disc



Cicle 66butaques



Divendres 17 de febrer, 21 h



La Cate. Sala Toni Montal



Música







Nico Roig (Barcelona, 1976) treballa com a productor, instrumentista i composant per encàrrec, però és realment escrivint i composant cançons on troba la seva veu més lliure i personal. Li agrada definir-se irònicament com “Cantautor de protesta psicològica”. Després de quatre discos publicats entre 2011 i 2021, Nico Roig aterrarà al 66butaques acompanyat de Lucía Fumero i Dídak Fernández per presentar el seu nou disc Este frío no vale nada (2023). Una exploració lliure de diverses músiques tradicionals d’arreu del món, però sempre amb un peu en el seu i en la seva manera irònica i tendra d’explicar històries. Composades, gravades i produïdes per ell mateix, l’autor presenta un nou conjunt de cançons lluminoses i alegres, fruit de la trobada amb grans artistes del folklore o del jazz com són Sílvia Pérez Cruz, Rita Payés, Alessio Arena, Alba Morena, Pol Batlle, Aleix Tobias o Horacio Fumero, entre d’altres.







Interpretació: Nico Roig (guitarres i veu), Lucia Fumero (teclats), Dídak Fernández (percussió i bases). Durada: 1 h







10 €. Compra anticipada fins a una setmana abans del concert i socis de La Cate, 8 €.



Gratuït menors de 16 anys.



50% descompte 16-29 anys.



(CAL PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓ A L'ENTRADA DE L'ACTE)







Venda d’entrades a www.lacate.cat o www.66butaques.cat i, el mateix dia del concert, a la taquilla.